Пенза, , 09:58 — REGNUM С Днем Государственного флага Российской Федерации поздравил жителей Пензенской области губернатор Олег Мельниченко. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Этот замечательный символ — олицетворение немеркнущей славы многих поколений россиян, ратных побед и трудовых подвигов, научных открытий, культурных и спортивных успехов. Наша общая задача — сохранять и приумножать достижения предшественников, всемерно укреплять могущество Отечества и его международный авторитет», — говорится в поздравлении.

Глава Пензенской области выразил уверенность, что всем вместе удастся выйти на новый уровень созидательных свершений, добиться развития социально-экономического потенциала страны, повысить качество жизни.

Пожелав здоровья и благополучия жителям региона, Мельниченко подчеркнул, что патриотизм граждан, добросовестный труд, общая ответственность за настоящее и будущее, служат залогом такой уверенности.

ИА REGNUM напоминает, на Олимпийской аллее в городе Пензе 22 августа пройдет массовый парад, посвященный Дню Государственного флага России. Поучаствовать в параде могут все желающие и на любом допустимом для передвижения по аллее виде транспорта.

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