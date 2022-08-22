Москва, , 01:01 — REGNUM Граждан России поздравил с Днём Государственного флага президент Российской Федерации Владимир Путин в своём видеообращении, опубликованном 22 августа на официальном сайте президента РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы отдаем дань уважения официальному государственному символу России, который наряду с гербом и гимном знаменует ее суверенитет и независимость, утверждает преемственность многих поколений многонационального народа страны», — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что российский флаг впервые был поднят более трёх веков назад на первом российском военном корабле и с тех пор оставался символом России в сложные периоды её истории: при Петре Великом, во время становления империи, на полях сражений в Первой Мировой войне, а также «в противоречивое, трудное» время кардинальных перемен в стране в 90-е годы.

Президент России указал, что 22-го августа 1991 года российский триколор снова был поднят над страной. Сегодня Государственный флаг России стал частью жизни российских граждан, как символ единства народа, его преданности Отечеству и готовности отстаивать национальные интересы.

«С праздником вас, дорогие друзья! С Днем российского флага!», — так закончил свою речь президент России.

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