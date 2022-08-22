Лилль, Франция, , 08:37 — REGNUM ПСЖ одержал победу над «Лиллем» в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 7:1.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

В составе ПСЖ хет-трик оформил французский нападающий Килиан Мбаппе. Дубль на счету бразильского форварда Неймара. Ещё по голу забили аргентинский нападающий Лионель Месси и марокканский защитник Ашраф Хакими.

В составе «Лилля» один мяч забил нападающий Жонатан Бамба.

На сегодняшний день ПСЖ идёт на первом месте в чемпионате Франции, на счету команды девять очков. «Лилль» с четырьмя очком занимает 12-е место.

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