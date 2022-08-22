Тбилиси, 22 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В муниципалитете Боржоми (край Самцхе-Джавахети, Грузия) спасатели третий день не могут потушить лесной пожар. Об этом сообщил журналистам Начальник пожарно-спасательного управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Давид Сухишвили.

Пожар

Он рассказал, что засушливая погода и сильный ветер осложняют тушение пожара. На борьбу с огнём привлекли три вертолёта. Число спасателей, занятых на тушении увеличено.

«Мобилизовано до 250 пожарных. Кроме того, мы используем соответствующее оборудование на месте, работаем над тушением пожара», — сказал Сухишвили.

Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что с 22 августа к тушению пожара подключатся военнослужащие.

Стоит отметить, что Боржоми, благодаря лесам и источникам минеральной воды является городом-курортом.