Москва, 22 августа, 2022, 08:16 — ИА Регнум. О героизме и мужестве младшего сержанта Сергея Соловьёва, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации территории бывшей УССР, сообщили 22 августа в Минобороны России.

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Отмечается, что подразделение, в составе которого действовал младший сержант, удерживало занятые позиции до прибытия основных сил ВС РФ, когда киевские нацисты предприняли массированную атаку, пытаясь выдавить российских военных.

Также указывается, что во время боя Соловьёв лично уничтожил свыше десяти радикалов и боевую машину пехоты врага, после чего киевские боевики вначале отступили, а затем были уничтожены.

«Своими мужественными действиями младший сержант Соловьёв заставил противника отступить, что позволило успешно выполнить задачи по удержанию важного плацдарма. При этом потерь среди личного состава и техники российских войск допущено не было», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские войска совершили обстрел Горловки и Озеряновки в Донецкой Народной Республике.