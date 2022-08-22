Донецк, , 08:11 — REGNUM Киевские войска совершили обстрел Горловки и Озеряновки в Донецкой Народной Республике. Об этом 22 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 6:45 с позиций в Дружбе боевики выпустили девять снарядов по Горловке калибра 152 мм.

В 6:52 из Дылеевки в сторону Горловки выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.

В 7:10 из Новгородского по Озеряновке киевские войска выпустили пять снарядов калибра 152 мм.