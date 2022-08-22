Берлин, , 06:27 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц, президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье 21 августа обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, написало РИА Новости со ссылкой на немецкое правительство.

Запорожская АЭС Министерство обороны России

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Лидеры четырёх государств обменялись мнениями по международной ситуации. Особую обеспокоенность вызвала ситуация на Запорожской АЭС. Шольц, Байден, Макрон и Джонсон призвали к военной сдержанности в районе атомной электростанции. Планируется, что в ближайшее время объект посетят представители МАГАТЭ.

При этом была достигнута договоренность о дальнейшей поддержке киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, военные бывшей УССР нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС. Об этом 20 августа написало РИА Новости, ссылаясь на администрацию Энергодара.