Багдад, , 06:23 — REGNUM Причины обрушения возле места расположения святыни в иракской провинции Кербела на западе страны призвал расследовать правительство Ирака шиитский имам Муктада ас-Садр. Соответствующее заявление имам ас-Садр опубликовал 21 августа в Twitter.

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«Мы требуем от правительства немедленно провести тщательное расследование, чтобы выяснить правду и не допустить коррупции в мечетях и местах отправления культа, как это произошло в государственных учреждениях и министерствах», — написал имам ас-Садр в своём микроблоге.

Напомним, в результате обрушения, произошедшего у святого источника имама Али, который является святыней для мусульман-шиитов, погибли пять человек. Ещё пять человек, в том числе трое детей, получили травмы, восемь человек были спасены из-под обломков. По предварительной информации, причиной обрушения стал оползень. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.