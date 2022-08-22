Москва, 22 августа, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Непривычно длинный бархатный сезон ожидается в этом году осенью в России. Об этом 22 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Черное море. Иван Шилов ИА REGNUM

Как уточнил специалист, вода в Чёрном море за лето прогрелась до температуры экваториальных вод. На востоке Чёрного моря температура воды составляет +25…+26 градусов, а в Сочи и в Анапе ещё выше — до +28 градусов, что является большой редкостью для России.

В Калининградской области, по словам Вильфанда, «фантастически высокая температура воды», здесь море прогрелось до +24 градусов.

«Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — пояснил Вильфанд.

По словам метеоролога, бархатный сезон в России обычно длится до конца сентября, но в этом году он ожидается очень длительным и закончится не раньше первой декады октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд, в Москве ожидается аномальная жара.