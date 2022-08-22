Алжир, 22 августа, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Как минимум девять человек погибли, ещё шестеро получили ранения в результате столкновения автобуса и бензовоза на юго-востоке Алжира. Об этом 21 августа сообщает France 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

Авария произошла около 22:15 по местному времени в алжирском вилайете (административно-территориальная единица) Иллизи, на автодороге федерального значения. Уточняется, что автобус, перевозивший рабочих, попал в ДТП в городе Бордж-Омар-Дрисс, расположенном в 1200 км от города Алжира, столицы государства.

Подробности произошедшего не приводятся, начато расследование обстоятельств и причин смертельной аварии.

Отмечается, что в Алжире, согласно данным годового отчета Национального верховного комиссара по безопасности дорожного движения, за прошедший год произошло 22 тыс. ДТП, в результате которых погиб 3061 человек, пострадали 29 763 человека. Уточняется, что в подавляющем большинстве аварий причиной был «человеческий фактор», особенно неосторожное вождение молодых водителей. Кроме того, в отчёте были названы «чёрные точки» — участки автодорог, где по статистике произошло основное количество аварий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате наезда на людей, праздновавших свадьбу в канадском Ванкувере.