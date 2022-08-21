Москва, 22 августа, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Европейские большегрузы с продовольственными товарами должны въезжать в Россию без перегрузки, заявляют производители и представители торговли, сообщают «Известия».

С 1 октября планируется ввести запрет на движение по России европейских фур с товарами — они не смогут пересекать российскую границу. Это ответная мера на санкции ЕС, которые в апреле закрыли границы для отечественных перевозчиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Большегрузы

Первой отреагировала Белоруссия — запретила европейскому транспорту проезд по своей территории. С тех пор здесь европейские товары перегружают в отечественные фуры либо перецепляют полуприцепы с продукцией. Исключение сделали лишь для транспорта с продовольствием, сельхозпродукцией и лекарствами.

Минсельхоз и Минпромторг РФ готовят список товаров, с которыми фуры из ЕС смогут въезжать в Россию, избегая запрета. Речь идет о продуктах, которые могут испортиться или пропасть.