Пекин, , 02:16 — REGNUM Искусственный дождь запланировали вызвать с помощью химикатов власти Китая для спасения урожая от рекордной засухи. Об этом 21 августа сообщило агентство Associated Press (AP).

Засуха

В Китае наступившая жаркая погода при отсутствии осадков привела к обмелению водохранилищ и увяданию посевов. Из-за жары, достигающей +45 градусов в ряде провинций, резко вырос спрос на кондиционеры и возрос расход электроэнергии.

Из-за засухи, вызванной аномально жаркой погодой, в провинции Цзянси на востоке Китая произошло сокращение на 75% крупнейшего пресноводного озера страны Поянху.

Как уточнил министр сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь, следующие десять дней станут ключевыми для урожая риса на юге страны. Китайские власти готовятся принять экстренные меры для спасения урожая зерна, который составляет 75% от общего объёма урожая в стране. Одной из таких мер станет искусственный дождь, который вызовут с помощью распыления химикатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за аномальной жары в Китае объявлено желтое предупреждение о засухе. По данным Национального метеорологического центра, с начала июля в южных, центральных и юго-западных регионах Китая из-за низкого количества осадков наблюдается засуха.

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