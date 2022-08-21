Москва, 22 августа, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Граждан России поздравил с Днём Государственного флага РФ президент Российской Федерации Владимир Путин в своём видеообращении, опубликованном 22 августа на официальном сайте президента РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы отдаем дань уважения официальному государственному символу России, который наряду с гербом и гимном знаменует её суверенитет и независимость, утверждает преемственность многих поколений многонационального народа страны», — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что российский флаг впервые был поднят более трёх веков назад на первом российском военном корабле и с тех пор оставался символом России в сложные периоды её истории: при Петре Великом, во время становления империи, на полях сражений в Первой мировой войне, а также «в противоречивое, трудное» время кардинальных перемен в стране в 90-е годы.

Президент России указал, что 22-го августа 1991 года российский триколор снова был поднят над страной. Сегодня государственный флаг России стал частью жизни российских граждан как символ единства народа, его преданности Отечеству и готовности отстаивать национальные интересы.

«С праздником вас, дорогие друзья! С Днем российского флага!» — так закончил свою речь президент России.