Боржоми, Грузия, , 00:03 — REGNUM В муниципалитете Боржоми (край Самцхе-Джавахети, Грузия) спасатели второй день не могут потушить лесной пожар. Об этом 21 августа сообщил журналистам Начальник пожарно-спасательного управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Давид Сухишвили.

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Он рассказал, что засушливая погода и сильный ветер осложняют тушение пожара. На борьбу с огнём привлекут три вертолёта, когда ветер ослабнет. Число спасателей, занятых увеличено.

«Мобилизовано до 250 пожарных. Кроме того, мы используем соответствующее оборудование на месте, работаем над тушением пожара», — сказал Сухишвили.

Стоит отметить, что Боржоми, благодаря лесам и источникам минеральной воды является городом-курортом.