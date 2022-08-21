Москва, 21 августа, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Затягивание конфликта на территории бывшей УССР приведёт к тому, что найти дипломатическое урегулирование ему будет всё сложнее. Об этом заявил постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью Financial Times 21 августа.

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«Чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения», — заявил Гатилов.

Гатилов добавил, что киевский режим и ряд западных государств желают «сражаться до последнего [жителя территории б. УССР]», свидетельством чему служит продолжение поставок вооружений киевским властям.