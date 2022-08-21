Белград, 21 августа, 2022, 21:50 — ИА Регнум. С 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 21 августа в обращении к гражданам.

Franz Johann Morgenbesser Александр Вучич

«Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями», — заявил Вучич.

Ранее Вучич уже предупреждал, что из-за антироссийских санкций Сербия должна найти альтернативу российской нефти. В конце июня он, в частности, отмечал, что нефть может поступать в республику только по Адриатическому нефтепроводу JANAF из порта Омишаль в Хорватии на нефтеперерабатывающий завод в Панчево Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит «Газпром нефти» и Газпрому.

При этом, по его словам, альтернативное сырье, нефть из иракского Киркука, стоит на 31 доллар за баррель дороже российской, что приведёт к потерям бюджета в 600 млн долларов в год.