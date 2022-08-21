Тбилиси, , 21:45 — REGNUM Министерство внутренних дел Грузии разместило на сайте объявление о большом количестве вакансий в связи ростом штата ведомства, а не из-за массовых увольнений сотрудников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Флаг Грузии

В ведомстве опровергли сообщения ряда грузинских СМИ, будто всё больше сотрудников полиции отказываются там работать из-за недовольства властью.

Отмечается, что после снятия карантинных ограничений вырос поток желающих выехать из страны или въехать в неё. Кроме того, были расширены аэропорты в Кутаиси и Батуми, где увеличились количество рейсов и направлений полётов. Для контроля потоков нужно больше правоохранителей.

«Что касается конкурса на 145 различных вакансий в Департаменте патрульной полиции министерства в Тбилиси и регионах, то он обусловлен увеличением потока пассажиров и транспорта на всех пограничных пропускных пунктах, а также увеличением количества экипажей патрульной полиции в регионах», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметил, что в структуре МВД состоит около 40 тыс. человек. При таком количестве сотрудников постоянно кто-то увольняется, а кто-то устраивается на работу.