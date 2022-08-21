Тбилиси, 21 августа, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Ряд прозападных неправительственных организаций (НПО), работающих в Грузии, в знак протеста приостановили своё участие в рабочих группах по реформам, образованным при парламенте республики. Об этом 21 августа сообщил на брифинге председатель парламента Шалва Папуашвили.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Поводом для такого протеста стало то, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустила к обсуждению реформ НПО «Справедливые выборы» (ISFED). Папуашвили называл реакцию неправительственных организаций «нездоровой солидарностью» и «чистым корпоративизмом».

Спикер парламента отметил, что ISFED не позволили участвовать в проведении реформ из-за политической предвзятости организации, которая должна быть беспристрастной. НПО была одним из организаторов протестной акции после отказа Евросовета дать Грузии статус кандидата в ЕС.

«24 июня, прошла акция, организованная в том числе «Справедливыми выборами», где ISFED и ещё несколько НПО выдвинули парламенту ультиматум, по которому парламент должен оправить в отставку правительство и избрать так называемое техническое правительство, в процессе формирования которого ISFED и другие НПО обладали бы правом вето», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что ультиматум не получилось реализовать, так как он не нашёл общественной поддержки. Тем не менее, его до сих пор не отменили.

Напомним, в 2020 году ISFED во время параллельного подсчёта голосов на парламентских выборах в Грузии дали неверные данные, указав, что у «Мечты» было меньше голосов, чем сообщили в Центризбиркоме. Ошибку правозащитники признали только через семь недель, и всё это время у оппозиции был повод обвинять власти в фальсификации выборов.