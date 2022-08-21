Москва, , 19:33 — REGNUM Рособоронэкспорт за время работы форума «Армия-2022» заключил два контракта на $390 млн. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Минобороны России.

Армия

В оборонном ведомстве добавили, что в течение семи дней форум посетили 1 903 536 человек. В их числе были делегации из 85 стран, в том числе 18 делегаций высшего уровня.

Напомним, ранее генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что компания планирует в ходе «Армии-2022» заключить контракты на общую сумму более $14,5 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Форум «Армия-2022» в Кубинке посетили более 1,4 млн человек