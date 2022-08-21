Кабул, , 19:17 — REGNUM Наводнения в восточной провинции Афганистана Логар стали причиной гибели, как минимум, 35 человек. Об этом 21 августа сообщает местный телеканал Kabil News, ссылаясь на свои источники в администрации региона.

Ливень (сс) jarmoluk

Согласно данным журналистов, от стихии пострадали 65 человек. Кроме того, потоки воды разрушили около 3 тыс. домов, повредили тысячи сельхозугодий.

Стоит отметить, что наводнения в Афганистане начались из-за ливней в конце прошлой недели. Ранее стихия пришла в провинцию Парван и стала причиной гибели по меньшей мере 20 человек.