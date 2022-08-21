Рязань, 21 августа 2022, 17:36 — REGNUM Частичная эвакуация людей из поселка Деулино в Рязанской области, которую ранее объявили из-за лесных пожаров, отменена. Об этом 21 августа сообщила РИА Новости представитель областного правительства.
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По ее словам, с огнем, который угрожал населению, справились пожарные.
«Эвакуация в Деулино отменена, — сказала источник. — (Пожарные) сбили огонь».
При этом представитель областного правительства добавила, что эвакуацию в Ольгино провели.
Как передавало ИА REGNUM, 21 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что из-за наступающего огня от лесных пожаров в Рязанской области эвакуируют жителей двух населённых пунктов.