Рязань, 21 августа, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Частичная эвакуация людей из поселка Деулино в Рязанской области, которую ранее объявили из-за лесных пожаров, отменена. Об этом 21 августа сообщила РИА Новости представитель областного правительства.

03.mchs.gov.ru Лесной пожар

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По ее словам, с огнем, который угрожал населению, справились пожарные.

«Эвакуация в Деулино отменена, — сказала источник. — (Пожарные) сбили огонь».

При этом представитель областного правительства добавила, что эвакуацию в Ольгино провели.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что из-за наступающего огня от лесных пожаров в Рязанской области эвакуируют жителей двух населённых пунктов.