Екатеринбург, , 17:33 — REGNUM Из Екатеринбурга после окончания празднования 299-летия города было вывезено более 143 тонн мусора.

Екатеринбург. Проспект Ленина отмыли после празднования дня города Александр Комаров © ИА REGNUM

Для ночной уборки центра города службы благоустройства задействовали больше 20 единиц техники. И к утру здесь было чисто.

Также проезжую часть вымыли на проспекте Ленина и улицах Ельцина, 8 Марта и Пушкина. 21 августа на уборке города от мусора задействованы 391 дорожный рабочий и 110 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 299-летие Екатеринбурга торжественно отмечали 20 августа.