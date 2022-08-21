Белград, , 15:52 — REGNUM В результате сильной засухи в Европе в обмелевшем Дунае из—под воды показались остовы 20 кораблей нацистской Германии, затопленных во время Второй мировой войны. Об этом 20 августа сообщило агентство Reuters.

Засуха

По информации источника, остовы немецких военных кораблей были найдены на дне Дуная в районе сербского Прахова и они были там затоплены в 1944 году, когда немецко-фашистские войска отступали от Красной армии.

Также указывается, что на этих кораблях остались боеприпасы, угрожающие судоходству в районе, их утилизация оценивается в €29 млн.

Отметим, обмеление Дуная произошло в результате рекордной жары и засухи, которые наблюдаются летом 2022 года в Европе.