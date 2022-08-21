Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запросило у представителей американской аэрокосмической промышленности информацию о возможностях и заинтересованности в разработке системы для вывода Международной космической станции с орбиты. Об этом сообщает портал SpaceNews.

МКС

В запросе NASA предполагается, что свод МКС с орбиты в конце срока службы будет производиться с помощью специального космического корабля. Планируется, что этот корабль заранее состыкуется с орбитальной станицей, после чего начнётся постепенное снижение высоты орбиты.

Ранее рассматривалась возможность вывода МКС с орбиты с помощью российских кораблей серии «Прогресс» или американских Cygnus. В новом запросе информации говорится, что дополнительные космические аппараты смогут обеспечить более безопасный сход с орбиты.

Действующие договорённости по международному проекту МКС предусматривают возможность эксплуатации станции до 2024 года. Российская сторона планирует выйти из проекта после этого срока, тогда как в США рассчитывают продлить срок службы станции до 2030 года.

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