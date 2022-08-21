Дамаск, , 14:41 — REGNUM 137 цистерн с нефтью вывезли военные США с территорий на северо-востоке Сирии, находящихся под контролем курдских формирований «Силы демократической Сирии». Об этом 21 августа передает SANA со ссылкой на источники.

В Ирак под усиленной охраной проследовали две колонны нефтевозов. В первой — 122 цистерны, во второй — 15. Они пересекли КПП «Эль-Махмудия» в пограничном районе Йарубия, отмечает издание.

Транспортировка топлива, добытого на месторождениях в регионе Аль-Джазира, проводилась при поддержке курдских формирований.