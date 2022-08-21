Москва, 21 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба СК РФ.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования в производство Главного следственного управления СК России», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент следователи вместе со специалистами Главного управления криминалистики СК РФ продолжают осматривать место происшествия, и добавляется, что сгоревший автомобиль был осмотрен с участием специалиста-взрывотехника.

«Назначаются экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая, взрывотехническая судебные экспертизы, изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля, оперативным службам направлено поручение об установлении лиц, совершивших преступление, и иных свидетелей произошедшего. С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по факту подрыва автомобиля журналистки и политолога Дарьи Дугиной возбудили следователи.