Могадишо, 21 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В результате захвата боевиками радикальной группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гостиницы Hayat в столице Сомали — Могадишо — погибли не менее 40 человек. Об этом 21 августа сообщает издание Somali Guardian.

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Также уточняется, что ещё не менее 70 человек получили ранения в результате атаки террористов на гостиницу.

При этом нападение радикалов на отель Hayat в Могадишо, в котором находились известные политики, включая парламентариев Сомали, произошло 19 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики радикальной террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), устроившие осаду отеля в столице Сомали, городе Могадишо, были ликвидированы силовиками.