Москва, 21 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Российские вооружённые силы три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время спецоперации. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Минобороны России Сергей Шойгу

«Она применялась у нас во время спецоперации трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», — отметил он. По его словам, ни одна подобная ракета в мире не имеет таких характеристик, как «Кинжал».

Ранее Шойгу заявил, что добиться изоляции России практически невозможно.