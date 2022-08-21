Москва, 21 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту подрыва автомобиля журналистки и политолога Дарьи Дугиной возбудили следователи. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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«В Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки общеопасным способом», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, по данным следствия, 20 августа примерно в 21:00 мск около поселка Большие Вяземы в Московской области в автомобиле Toyota Land Cruiser при движении по автодороге, как предполагается, сработало взрывное устройство, после чего начался пожар.

Также уточняется, что находившаяся за рулём автомобиля девушка погибла на месте и её личность была установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина.

«В настоящее время криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области с участием коллег из ГУК СК России и специалистов-взрывотехников продолжается проведение осмотра места происшествия. По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая», — отмечается в сообщении и добавляется, что следствие прорабатывет все возможные версии совершения этого преступления.

Как передавало ИА REGNUM, ранее поэт и переводчик Игорь Караулов сообщил, что автомобиль философа Александра Дугина, на котором была подорвана его дочь — журналист и политолог Дарья Дугина, находился перед этим на небольшой служебной парковке, а не на общедоступной.