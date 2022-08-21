Тирана, , 08:50 — REGNUM Власти Албании раскрыли имена двух граждан РФ, задержанных якобы при попытке проникнуть на оружейный завод в городе Грамши, пишет Albanian Daily.

Паспорт гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Двое задержанных подозреваются в том, что являются российскими агентами. Третий гражданин имеет паспорт [б.УССР], сообщили в полиции. Первые двое — Светлана Тимофеева, 33 года, и Михаил Зорин, 23 года, оба с паспортами граждан РФ», — отмечается в сообщении.

Минобороны Албании ранее сообщило о задержании двух граждан РФ якобы при попытке проникнуть на военный завод. Прокуратура начала расследование. Премьер-министр страны Эди Рама заявил, что задержанных «подозревают в шпионаже».