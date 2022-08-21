Пекин, 21 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Лучшей картиной XII Пекинского международного кинофестиваля признана работа финского режиссёра Теэму Никки «Слепой, который не хотел видеть «Титаник»» (Sokea Mies, Joka Ei Halunnut N hd Titanicia). Церемония закрытия фестиваля транслировалась Центральным телевидением Китая.

walter688 Пекин

Сыгравший главную роль в фильме режиссёра Никки актёр Петри Пойколайнен стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль». Приз ла лучшую женскую роль получила китайская актриса У Яньшу за работу в драме «Мама!». Лучшим режиссёром жюри фестиваля признало Фабьена Горжеара за ленту «Настоящая семья».

XII Пекинский международный кинофестиваль прошёл с 13 по 20 августа. В основную конкурсную программу фестиваля вошло 16 картин, которые были показаны в 18 кинотеатрах Пекина.

Международный кинофестиваль в Пекине проводится с 2011 года при поддержке правительства города. Фестиваль также используется в качестве площадки для диалога между китайским кинопрокатом и зарубежными компаниями.