В Сомали ликвидированы боевики, захватившие отель в столице страны
Могадишо, 21 августа, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Боевики радикальной террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), устроившие осаду отеля в столице Сомали, городе Могадишо, были ликвидированы силовиками. Об этом 21 августа сообщило Agence France-Presse (AFP).
Как уточнил командир силовиков из органов безопасности Сомали, осада отеля прекращена, боевики ликвидированы, за последний час из здания отеля не было слышно ни одного выстрела.
Общее число погибших в результате нападения боевиков на отель Hayat в Могадишо выросло, по данным издания Somali Guardian, до 40 человек, пострадало около 70 человек.
Напомним, нападение на террористов отель произошло 19 августа, в отеле в этот момент находились известные политики, в том числе члены парламента страны. В связи с атакой боевиков было отменено заседание парламента Сомали.
Радикальная группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), базирующаяся в Сомали, тесно связана с международной террористической организацией «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН на территории страны.