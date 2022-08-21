Луанда, , 00:26 — REGNUM Гроб с телом экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша доставили 20 августа из Испании на родину, сообщают СМИ.

Флаг Анголы

Из аэропорта Луанды покрытый государственным флагом Анголы гроб отправили в бывшую столичную резиденцию душ Сантуша, которая находится в районе Мирамар, и передадут семье. О дате похорон пока не объявлено. Предположительно прощание состоится 28 августа. Дата совпадает с днём рождения душ Сантуша.

Стоит отметить, экс-глава Анголы 23 июня был госпитализирован после остановки сердца. Он скончался в больнице Барселоны утром 8 июля. О месте погребения решение принимал суд, поскольку в семье экс-президента возникли споры.

Напомним, Душ Сантуш являлся президентом Анголы с 1979 по 2017 год. С 2019 года он проходил лечение в Барселоне.