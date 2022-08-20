Париж, 20 августа, 2022, 23:58 — ИА Регнум. На севере Франции разбился легкомоторный самолёт. Об этом 20 августа пишет ТАСС со ссылкой на интернет-портал Actu.

Joao Carlos Medau Легкомоторный самолёт

Самолет взлетел с аэродрома Мо-Эсбли утром 20 августа 2022 года, однако уже в обед пропал с экранов радаров. В результате его крушения погибли пилот и один пассажир.

Добавим, что из-за инцидента аэропорт Мо-Эсбли прекратил работу до понедельника. Детали трагедии расследуют сотрудники правоохранительных органов.