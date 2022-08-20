Донецк, , 23:52 — REGNUM Две модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка», которые произвели на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), получили военные республики. Об этом 20 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин Dnronline.su

«Сегодня (20 августа) передал ключи от двух модернизированных установок «Чебурашка» … формированию «Каскад», — написал глава ДНР. — … Бойцы распорядятся ими наилучшим образом».

Пушилин добавил, что РСЗО «Чебурашка» высоко оценили защитники Донбасса.

Как передавало ИА REGNUM, 19 августа глава ДНР Денис Пушилин в Мариуполе заявил, что учебный процесс в школах республики будет проводиться, скорее всего, в комбинированном режиме.