Берлин, 20 августа, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Глава ЦБ Германии Иоахим Нагель предупредил о необходимости поднимать ключевую ставку, так как страна столкнулась с двузначной инфляцией впервые за 70 лет. Об этом 20 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

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По словам Нагеля, высокая инфляция будет беспокоить страну ещё в 2023 году, а по мере углубления энергетического кризиса следующей зимой вероятна рецессия. «Россия резко сократила поставки газа, а цены на природный газ и электроэнергию выросли больше, чем ожидалось», — объяснил глава ЦБ Германии.

ИА REGNUM напоминает, что 14 июля 2022 года в Германии было принято решение о возобновлении работы угольных электростанций. Ранее эти объекты были закрыты в рамках перехода на «зеленую энергетику».