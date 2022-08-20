Берн, , 20:55 — REGNUM В ассоциации электроэнергетических компаний Швейцарии прогнозируют рост цен на электроэнергию для домохозяйств на 30% и более. Об этом 20 августа пишет РИА Новости, ссылаясь на Tages-Anzeiger.

Рост цен 401(K) 2012

Издание приводит в пример рост расходов семьи, живущей в пяти комнатах — в год ей придётся платить на 315 швейцарских франков (примерно $330 долларов) больше. А такие предприятия, как, например, крупная пекарня, столкнутся с увеличением расходов на электроэнергию примерно на 10 тыс. франков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полиция Швейцарии предупредила о возможных бунтах и мародёрстве из-за нехватки электроэнергии этой зимой. «Отключение электроэнергии… будет иметь серьезные последствия», — считает директор полиции Фреди Фесслер.

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