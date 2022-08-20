Серов, Свердловская область, 20 августа, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Серове Сведловской области зафиксировано 98 случаев энтеровирусной инфекции. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Cdc.gov Энтеровирус под электронным микроскопом

Такие случаи были выявлены с 28 июля по 18 августа. У большинства инфицированных болезнь проходит легко и проявляется в виде сыпи.

После выявления первых заболевших санврачи начали эпидемиологическое расследование. Сейчас работа продолжается в образовательных и медицинских учреждениях семейных очагах, а также на предприятиях, занимающихся очисткой сточных вод и подготовкой воды.