Варшава, 20 августа, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Представитель Минобороны Польши Войцех Скуревич заявил, что Варшава полагается на гарантии НАТО на фоне появления в Калининградской области трёх российских МиГ-31, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом пишет PAP.

МиГ-31

Скуревич сказал, что «действия Польши в соответствии с консультациями с союзниками и штабом НАТО будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия». Он также подчеркнул, что в случае угрозы, будет задействована пятая статья Устава ООН.

Ранее в Минобороны России сообщили о переброске в Калининградскую область трёх МиГ-31, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в рамках стратегического сдерживания.