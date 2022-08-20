Берн, , 16:39 — REGNUM Генеральный директор полиции Швейцарии Фреди Фесслер предупредил о возможных бунтах и мародёрстве из-за нехватки электроэнергии этой зимой. Его слова передаёт газета Blick.

Бунт Цитата к/ф Притяжение. реж. Фёдор Бондарчук. 2017. Россия

«Отключение электроэнергии… будет иметь серьезные последствия», — считает Фесслер. «Представьте себе ситуацию: мы больше не можем снимать деньги в банкомате, мы больше не можем расплачиваться картой в магазине или заправляться на заправке. Обогреватели больше не работают. Улицы погружены во тьму. Тогда можно было бы представить, что население взбунтуется или будет грабить», — объяснил он, однако уточнил, что не ожидает, что это обязательно произойдёт. Но, по его словам, правительство должно быть готово к подобному развитию событий. «Швейцария активно готовится к угрозе дефицита электроэнергии зимой. Энергоснабжение находится в центре внимания», — говорит Фесслер.

ИА REGNUM напоминает, что после начала СВО западные страны усилили санкционное давление на Россию. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

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