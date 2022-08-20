Москва, 20 августа, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман (СЗРП) считает, что после окончания специальной военной операции на территории б. УССР сформируются два федеральных округа в составе РФ. Об этом он заявил 20 августа в подкасте «Законный вопрос».

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

Вассерман отметил, что б. УССР поделят на два федеральных округа: Новороссийский и Юго-Западный. По его словам, Новороссийский округ пройдёт «от Харькова через Донбасс, затем по побережью Чёрного моря до Тирасполя, а может — и до Кишинева».

Отвечая на вопрос о судьбе киевского режима, политик подчеркнул, что его ждёт полная ликвидация, «как и любую другую террористическую организацию».