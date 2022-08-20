Анкара, 20 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. На сегодняшний день Швеция и Финляндия не выдали турецкой стороне ни одного причастного к терроризму человека, выдачу которых требует Анкара. Об этом 20 августа заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, его слова приводит телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Швеция и Финляндия до сегодняшнего дня не выдали Турции ни одного человека, причастного к террористической деятельности», — сказал он.

Также Боздаг уточнил, что ранее Анкара обновила свои ранее отвергнутые запросы об экстрадиции и добавил, что на них ещё не было дано ни положительного, ни отрицательного ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа стало известно, что правительство Швеции пригласило Турцию и Финляндию на переговоры по НАТО, которые состоятся на следующей неделе.