Ханой, , 15:36 — REGNUM Тайваньская компания Foxconn достигла соглашения с вьетнамским разработчиком Kinh Bac City о расширении производства на севере страны. Об это пишет газета Tuoi Tre.

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Новый завод Foxconn будет размещён в провинции Бакзянг на севере Вьетнама. Предприятие будет создано на участке площадью более 50 га.

На новом заводе будет создано около 30 тысяч рабочих мест. Foxconn потратит на наращивание производственных мощностей во Вьетнаме около $300 млн.

Foxconn является одним из крупнейших партнёров Apple. На мощностях Foxconn изготавливаются смартфоны, планшеты и ноутбуки американской компании.

Значительная часть производственных мощностей Foxconn расположена в Китае. В последние годы компания занимается наращиванием производства в Бразилии, Мексики и других странах.

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