Киев, 20 августа 2022, 14:15 — REGNUM Истребители IV поколения ВСУ МиГ-29 советского производства получили американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, пишет The Drive.
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Издание обратило внимание на снимок МиГ-29 с подвешенной под крыло ракетой AGM-88 HARM, опубликованный оборонным ведомством режима Зеленского. Утверждается, что появление данной фотографии демонстрирует, что Киеву и Вашингтону удалось интегрировать американские ракеты в истребитель советского производства.
AGM-88 HARM предназначены для уничтожения систем ПВО.