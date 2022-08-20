Москва, , 09:53 — REGNUM Переговоры об использовании российских платёжных карт проводит в настоящее время с рядом стран Россия. Об этом 20 августа рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Платежные карты «Мир» Mironline.ru

Как отметил в интервью ТАСС замглавы МИД России, приоритетность расширения географии использования карт «Мир» повысилась из-за необоснованной блокировки крупнейшими международными карточными платежными системами клиентов из России.

«На разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, Китаем, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами», — сказал Панкин.

При этом он уточнил, что на данный момент отечественную платёжную систему используют уже 11 стран. Это — Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Корея и Южная Осетия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников заявил, что вероятность отключения смартфонов в России американскими компаниями Apple или Google близка к нулю.