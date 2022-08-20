Москва, 20 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. На площадке конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» 20 августа начинает работу Международный антифашистский конгресс, призванный противодействовать попыткам фальсификации истории и героизации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сокрушим фашизм!

В работе площадок конгресса, организатором которого является Главное военно-политическое управление Вооружённых Сил России, примут участие представители органов власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, ветераны Великой Отечественной войны, историки, деятели культуры и военные делегации дружественных стран.

пресс-служба Минобороны РФ «Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии».

Работа Международного антифашистского конгресса открывается большим пленарным заседанием. Во второй половине дня планируется работа по секциям.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Армия-2022» заявил, что Россия должна жёстко реагировать на все попытки фальсифицировать историю.