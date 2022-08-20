Москва, 20 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Вероятность отключения смартфонов в России американскими компаниями Apple или Google близка к нулю, заявил руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников газете «Взгляд».

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Половников подтвердил, что американские компании обладают технической способностью отключения устройств под управлением принадлежащих им мобильных операционных систем iOS и Android. Однако подобные действия могут привести к серьёзным репутационным потерям, после чего в других странах начнут искать замену смартфонам этих производителей.

«Можно ли удаленно отключить iPhone или Android? Можно! Но вероятность того, что это когда-нибудь случится у нас, близка к нулю. В Иране же не произошло такого, несмотря на то, что на них были наложены куда жестче санкции, чем на нас», — подытожил эксперт.

Ранее президент группы компаний InfoWatch и сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская заявила, что на территории России гипотетически могут быть отключены смартфоны производства Apple и устройства, работающие под управлением принадлежащей Google операционной системы Android.