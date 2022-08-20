Варшава, 20 августа, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Польша должна готовиться к краху Германии, в которой нарастает изоляционизм и страх перед собственным будущим. Об этом написал польский экономист Бартош Бартчак в статье для портала Niezalezna. pl.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Эксперт отметил, что такой исход ждет ФРГ, поскольку идея энергетической политики на основе поставок газа из России провалилась. Кроме того, Берлин столкнулся с проблемой, связанной с конфликтом интересов США и Китая в Европе.

Бартчак считает, что такая ситуация может подорвать экономическую мощь Германии, а также спровоцирует трудности и для Польши, которая переплетена связями с ФРГ. Вместе с тем экономист полагает, что, используя этот процесс, Варшава может «обогнать» Берлин через развитие своего промышленного производства по примеру, который продемонстрировала Южная Корея после Корейской войны.

По мнению специалиста, новая холодная война и новый железный занавес на восточной границе бывшей УССР принесут новые возможности для польской стороны. Он предупредил, что на начальной этапе Польше «будет больно».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа глава польского Национального банка Адам Глапинский заявил, что Германия желает отобрать у Польши свои бывшие земли.