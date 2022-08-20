Сегодня, 28 июля, исполняется 1034 года Крещению Руси. В этот день в 988 году наш народ принял православие. Это событие заложило основу государственности на тысячелетие вперёд, определив вектор развития страны. Религия повлияла на мировоззрение и нравственные устои. Ценности, которым учит православная вера, помогли сложиться крепкому, многонациональному, и в том числе многоконфессиональному государству. Сострадание, любовь к ближнему, терпимость к другим стали благодатной почвой для зарождения Русской цивилизации и объединения сотен этнических групп.

Виктор Васнецов. Крещение Руси. 1890

История циклична, и сегодня Россия вновь сверяется с истоками, чтобы понять, по верному ли пути она идёт.

«Крещение Руси — это ключевой, поворотный этап нашей истории, событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы. Оно определило дальнейший многовековой путь России, оказало влияние на всё мировое развитие», — заявил несколько лет назад президент России Владимир Путин. Он отметил, что народы, которые приняли христианские ценности как свои, достигли высот в политике и искусстве, литературе и науке, получили опыт единения, который не раз спасал общую Родину.

Сейчас многолетний опыт крайне нужен нашей стране. Это ресурс, к которому обращается Россия за стойкостью, стержень, на который опирается. Когда-то православие стало основой для собирания разрозненных русских земель в единое государство. Многобожие создавало различия между княжествами, усугубляло раздробленность. Православное христианство, напротив, снимало противоречия и стало основой для формирования общей идентичности. А терпимость к малым народам позволила сохранить их после включения в Русское государство.

Современной России, как и прежде, требуется сплочение и единство. Вокруг общей миссии — защиты угнетаемых, вокруг Вооружённых сил России, которые прямо сейчас вершат судьбу нашей страны и вообще всего мира, вокруг помощи населению освобождённых территорий, пострадавшему от бесчинств нацистов. Возможно, как и тысячу лет назад, сейчас закладывается курс на тысячелетие вперёд.

Алексей Боголюбов. Храм Василия Блаженного

На протяжении всей истории нашему народу приходится противостоять Западу. Выбор восточной ветви христианства повлёк геополитические последствия: католические королевства посчитали Русь «неправильными» христианами. И в дальнейшем нашим предкам не раз пришлось отражать завоевательные нашествия. Враждебность стала одним из свойств западной политики в отношении к России.

Сегодняшний Запад в военной форме НАТО марширует на восток, занимая земли, находившиеся в составе СССР, и приближается к границам России. Наша страна уже давно в официальных документах указана главной стратегической угрозой. А мозговые центры альянса в Вашингтоне и Европе многое сделали для превращения Украины в передовой плацдарм для атаки на Россию. Сквозь века цель Запада не меняется — ослабление, расчленение и завоевание русских земель.

Но если рядом всегда был сильный враг, на чём же держалось народное единство нашего государства? Во-первых, на православии, которое вслед за русскими приняли и другие народы вокруг России. Необходимость защищать веру сплачивала людей. Во-вторых, на близости духовной основы православия и других традиционных религий: ислама, иудаизма и буддизма. При разнице обрядов между конфессиями оказалось немало общего. Например, любовь к ближнему. Это стирало ментальные границы между народами.

Сила единой многонациональной и многоконфессиональной России проявилась особенно ярко на примере специальной военной операции и деятельности в её поддержку. Несмотря на многообразие, народы нашей страны скрепляет нравственная целостность и опора на общие традиционные ценности.

Как и во времена Крещения Руси, источником угрозы стали безбожники. Тогда Русь делили на части язычество и многобожие, вбивавшие клин между людьми. Различались не только имена богов, но и моральные ориентиры. Среди противников христианства хватало откровенных преступников — убийц, насильников и разбойников.

Степан Колесников. Фигуры перед церковью. 1928

Сегодня против России ополчился разложившийся постхристианский Запад, где религия представлена номинально, в качестве декоративного института, и утратила прежние смыслы. Была ли она сильна в Средние века, в годы крестовых походов и колониальных войн или являлась лишь предлогом для злодеяний? Это вопрос для историков. Но в данный момент, очевидно, никакого христианства на Западе нет, ислам деградирует в экстремизм, иудаизм обретает сектантское лицо.

А вот сатанистов хватает. И ответом новой Руси врагу человечества может стать, как и тысяча лет назад, обращение к Богу.